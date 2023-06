Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Vandalismus im Jugendzentrum - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 23.06.2023 bis Dienstag, 27.06.2023, beschädigten/zerstörten Unbekannte mutwillig die Eingangstür, eine Toilettentür, ein Urinal sowie einen Fernseher im Jugendzentrum in der Talstraße. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 88900, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

