Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Seepark: Unangeleinte Hunde sorgen für Probleme

Freiburg (ots)

Am gestrigen Mittag (28.06.2023 gegen 11.15 Uhr) kam es unweit des Biergartens im Seepark zu einem Vorfall zwischen mehreren Hunden, ihren Haltern sowie einer Schülergruppe.

So soll ein junger Mann,mit zwei unangeleinten Hunden gespielt haben. Laut Zeugen soll es sich dabei um "Kampfhunde" gehandelt haben. Eine Schülergruppe, welche in die Nähe kam, hätten die Hunde bedrängt und verängstigt. Als ein Hundebesitzer mit einem weiteren Hund dazu kam, gingen die unangeleinten Hunde diesen an. Es kam zu einem lautstarken Streit zwischen den Hundehaltern. Ob der kleine, weiße Hund verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Schulklasse konnte sich in der Zwischenzeit wieder in Richtung Schulgelände begeben.

Beschreibung des Mannes: 20-25 Jahre alt, 175-180cm groß, kurze schwarze Haare, Schnauzbart.

Beschreibung der Hunde: Ein Hund beige/schwarz, ein Hund braun.

Wer kann Hinweise zu den Hundehaltern geben? Insbesondere der Mann mit dem kleinen, weißen Hund möge sich bitte bei der Diensthundestaffel in Umkirch melden (Tel: 0761/882-4610)

ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell