POL-FR: Schwörstadt: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 34 - 40.000 Euro Sachschaden

Am Mittwoch, 28.06.2023, gegen 18.45 Uhr, musste eine 32-jährige Frau auf der Bundesstraße 34, kurz vor dem Ortseingang, wegen vor ihr bremsender Fahrzeuge auch bremsen. Ein hinter ihr fahrender 24-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies wohl zu spät und wich nach links in den Gegenverkehr aus. Dort kam es zu einem Streifvorgang mit einer 59-jährigen Pkw-Fahrerin. Der Pkw der 59-Jährigen kam ins Schleudern, drehte sich und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Streifvorgang wurde der Pkw des 24-Jährigen abgewiesen und kollidierte seitlich mit dem Pkw der 32-Jährigen. Keiner der Beteiligten machte an der Unfallstelle Verletzungen geltend. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 40.000 Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt.

