POL-FR: Weil am Rhein: Kinderwagen soll in Bus umgefallen sein - Säugling leicht verletzt - Zeugensuche

Nachträglich wurde der Polizei mitgeteilt, dass am Mittwoch, 28.06.23, gegen 14.15 Uhr, ein Kinderwagen in einem Linienbus umgefallen sei und der 6 Wochen alte Säugling leicht verletzt worden sein soll. Der Linienbus befuhr die Freiburger Straße und kurz vor der Haltestelle Markgrafenstraße / Bahnhof Haltingen sei der Vorfall passiert. An der Haltestelle Markgrafenstraße sei die Mutter mit dem Säugling und einem weiteren Kleinkind ausgestiegen. Sie habe Bekannte informiert, welche sie abholten und den Säugling zur Beobachtung ins Kinderspital nach Basel brachten. Warum der Kinderwagen in dem Bus umfiel ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes Weil am Rhein. In dem Linienbus sollen sich zum Zeitpunkt des Vorfalles weitere Fahrgäste befunden haben. Zur Klärung des Sachverhaltes mögen sich diese bitte mit dem Verkehrsdienst, Telefonnummer 07621 98000, in Verbindung setzen.

