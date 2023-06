Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Kind von Auto angefahren - mit Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus

Freiburg (ots)

Auf dem Gehweg in der Hauptstraße hielt sich am Mittwoch, 28.06.2023 gegen 14.30 Uhr, ein 14 Jahre alter Junge zusammen mit seinen Freunden in der Nähe der Bushaltestelle auf. Als der Schulbus an der Bushaltestelle anhielt, kam der Verkehr in Richtung Kadelburg zum Stehen. Hinter dem Bus standen zwei Fahrzeuge. Der 14-jährige rannte durch die stehenden Fahrzeuge durch und wurde von einem im Gegenverkehr kommenden Fahrzeug erfasst. Der 14-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Fahrzeug, mit welchem der Junge kollidiere, fuhr unvermittelt weiter. Der Fahrer meldete sich erst kurze Zeit später bei den Kollegen der Schweizer Polizei. Bei dem 59 Jahre alten Mann konnte deutlich Alkohol wahrgenommen werden.

Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht ermittelt.

md/sk

