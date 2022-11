Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Taschendiebstahl

Am Freitag, 11. November 2022, um etwa 14:50 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Emsteker Straße in Cloppenburg zu einem Taschendiebstahl. Hierbei entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse der Geschädigten aus deren Jackenaußentasche samt Bargeld und Dokumenten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, 11. November 2022, um 12:15 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Essener mit seinem PKW in Essen die Osteressener Straße, obwohl er nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Fahrer flüchtete zunächst vor der Polizei und entzog sich einer Kontrolle. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug schließlich bei der Halteradresse festgestellt werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte nicht angetroffen werden. Sowohl gegen den namentlich bekannten Fahrer als auch gegen die 26-jährige Fahrzeughalterin aus Essen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Zulassens eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Freitag, 11. November 2022, um etwa 05:40 Uhr, kam es in Emstek/Drantum zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Emstekerin befuhr mit ihrem PKW die Vesenbührener Straße und beabsichtigte, nach links auf die Emsteker Straße aufzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten PKW eines 41-jährigen Emstekers, der mit seinem PKW die Emsteker Straße in Richtung Drantum befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei keiner der Beteiligten verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Samstag, 12. November 2022, um etwa 01:35 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Quakenbrücker mit seinem PKW in Essen die Straße Uhlenflucht in Richtung Ahausen. Er überquerte die B68, ohne anzuhalten, und fuhr weiter geradeaus in die Eichenallee. Er hob vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit beim Überqueren der dortigen Bahnschienen ab, überschlug sich und prallte gegen drei Bäume sowie drei Verkehrszeichen. Anschließend floh er zu Fuß von der Unfallstelle, aber kehrte später zurück. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt und durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Es stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Neben der Einleitung von Ermittlungsverfahren wurde zudem die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell