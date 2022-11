Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 11/12.11.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht -

Am Freitag, dem 11.11.2022, gegen 13:55 Uhr, befuhr eine 12-jährige Lohnerin mit ihrem Fahrrad den Geh-/Radweg der Meyerhofstraße in Fahrtrichtung Neuer Markt. In Höhe der dortigen Ampelanlage (Keetstraße/ Ecke Neuer Markt) kollidierte die Radfahrerin mit einem 70-jährigen Lohner. Dieser war mit einem elektrischen Krankenrollstuhl auf dem selbigen Geh-/Radweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Die 12-jährige Lohnerin entfernte sich nach dem Zusammenstoß zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Im Nachgang meldete sich jedoch die Mutter des Kindes eigenständig bei der Polizei. Der 70-jährige Lohner erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen im Hüftbereich und wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen dem Krankenhaus Lohne zugeführt.

Visbek - Verkehrsunfall -

Am Freitag, 11.11.2022, gegen 14:05 Uhr befuhr ein 24-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem PKW die Goldenstedter Straße in Visbek in Richtung Goldenstedt. Eine derzeit unbekannte Pedelec-Fahrerin (ca. 50 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen) bog von der Straße Haverkamp in die Goldenstedter Straße ein und kollidierte dabei seitlich mit dem in gleicher Richtung fahrenden PKW. Nachdem man vor Ort zunächst keinen Schaden feststellen konnte, bemerkte der PKW-Fahrer im Nachgang doch noch Schäden an seinem PKW in Höhe von ca. 500 Euro. Da die Beteiligten vor Ort keine Personalien ausgetauscht haben, werden Zeugen oder die Unfallbeteiligte gebeten, sich mit der Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) in Verbindung zu setzen.

