POL-FR: Lkr. Emmendingen - Freiamt: Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag, 27.06.2023, auf Mittwoch, 28.06.2023, wurde in der Gscheidstraße in Freiamt ein Baucontainer aufgebrochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschoben die bislang unbekannten Täter einen fünf Tonnen schweren Radlader, der direkt vor der Tür geparkt war und brachen dann den Container auf. Aus dem Inneren des Containers entwendeten die Täter eine Werkzeugmaschine.

Der Diebstahlschaden beträgt rund 1.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641/582-0 in Verbindung zu setzen.

