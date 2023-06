Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Geldbeutel auf Supermarktparkplatz entwendet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine Frau körperlich angegangen und ihren Geldbeutel entwendet haben sollen zwei Unbekannte am 27.06.2023 gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der St. Georgener Straße (Hausnummer 2) in Freiburg-Haslach. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb die Geschädigte unverletzt.

Wie sie der Polizei mitteilte, befand sie sich gerade am Kofferraum ihres Pkw, als die zwei Personen zunächst die Herausgabe des Geldbeutels forderten. Als die Geschädigte diesen festhielt, wurde sie eigenen Angaben zufolge weggestoßen. Die zwei Personen sollen sich anschließend mit dem Geldbeutel in Richtung Supermarkt entfernt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: circa 1,80 Meter groß, Alter Mitte/Ende 30, dunkle Haare, dunkle Kleidung, dunkler Teint, sprach gebrochenes Deutsch mit Akzent.

Tatverdächtiger 2: Alter Mitte/Ende 30, dunkle Haare, dunkler Dreitagebart, dunkler Teint, weißes T-Shirt mit dunkler, schnörkeliger Schrift, kurze helle Jeanshose.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell