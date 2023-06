Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Radfahrer kollidiert mit geparktem Pkw und geht flüchtig - Zeugenaufruf

"Am Donnerstag, den 29.06.2023, kam es gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Thüringer Straße in Denzlingen. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter männlicher Fahrradfahrer (ca. 40-50 Jahre alt) nach dem Abbiegen mit einem geparkten weißen Mercedes, nachdem er dem Pkw der Zeugin ausweichen musste. An diesem Mercedes ist ein Sachschaden entstanden. Die Zeugin führte mit dem unbekannten Fahrradfahrer eine kurze Unterhaltung. Im Anschluss entfernte sich der Fahrradfahrer.

In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Waldkirch nach dem Verursacher oder möglichen Zeugen, die Hinweise auf dessen Identität geben können.

Die Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldkirch unter der Telefonnummer 07681/4074-0 zu melden."

