Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Geldautomatensprengung in Wickede (Ruhr)

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0595

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (19. Juni) einen Geldautomaten an der Kirchstraße in Wickede (Ruhr) gesprengt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 4 Uhr die Explosionen im Bereich eines dortigen Geldinstitutes. Anschließend flüchteten den ersten Angaben zufolge drei bis fünf Männer in einem Kombi der Marke Audi in Richtung Autobahn.

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen - auch mit Unterstützung eines Hubschraubers und der Autobahnpolizei - ein. Diese verliefen jedoch negativ.

In der Bankfiliale wurden den ersten Erkenntnissen nach zwei von drei Geldautomaten beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Ob Tatbeute erlangt wurde und wenn ja in welcher Höhe, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat die Polizei Dortmund übernommen.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die die Tat und/oder die Täter beobachtet haben und weitere Angaben machen können. Melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell