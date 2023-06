POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Dortmund: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung in Dortmund-Hörde

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0589 Nach einem Hundebiss in Lünen am vergangenen Sonntag (11. Juni) sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 32-jähriger Lüner wurde dabei verletzt. Seinen ersten eigenen Angaben zufolge hielt sich der Mann gegen 18.20 Uhr an einer Wiese im Bereich Breiter Weg/Asternweg auf. Unvermittelt wurde er dort von einem freilaufenden Schäferhund angegriffen und gebissen. Der Besitzer des Hundes sei dann ...

