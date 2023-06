POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Hundebiss in Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0586 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund Am Mittwochabend (14. Juni, 20:55 Uhr) ist es in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Feldgarten in Lütgendortmund zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. In deren Folge ...

mehr