Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Unbekannter Autofahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Wasserfurche/Lemgoer Straße beging eine unbekannte Person am frühen Sonntagmorgen (15.10.2023) eine Unfallflucht, nachdem sie eine Fußgängerin erfasst hatte. Der Autofahrer oder die Autofahrerin war gegen 4.15 Uhr zunächst auf der Lemgoer Straße unterwegs und bog anschließend an der Kreuzung nach links in die Wasserfurche ab. Dabei wurde eine 60-jährige Frau übersehen und angefahren, die in diesem Moment die Straße überquerte. Die Lemgoerin erlitt leichte Verletzungen und meldete den Unfall anschließend der Polizei. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Wasserfurche. Bei seinem Auto soll es sich um einen älteren roten PKW mit einem auffallend lauten Motor (vermutlich Motorfehlfunktion) handeln. Das Verkehrskommissariat nimmt unter der Telefonnummer 05231 6090 Hinweise entgegen, die zum flüchtigen Fahrzeug bzw. Autofahrer führen könnten.

