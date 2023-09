Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 07. September 2023, gegen 15:40 Uhr wurde in der Oldenburger Straße in Wardenburg eine Person leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 33-jährige Frau aus Wardenburg mit ihrem Pkw die Oldenburger Straße. An der Rot zeigenden Ampel stoppte sie ihren Pkw. Der 54-jährige Fahrer aus Oldenburg übersah dies und fuhr auf den Pkw der 33-Jährigen auf.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden belaufen sich auf ungefähr 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell