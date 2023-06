Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.06.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Neuenstein: Einbruch in Wohnhaus

Bislang Unbekannte brachen zwischen Freitag, 9.45 Uhr und Sonntag, 11.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Haller Straße in Neuenstein ein. Die Unbekannten gelangten durch Gewaltanwendung in das Wohnhaus. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zur Tat werden vom Kriminalkommissariat Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Pfedelbach: Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Am Samstagmittag blieb ein 41-jähriger Peugeot-Fahrer in der Weststraße in Pfedelbach an einem unbekannten PKW hängen und beschädigten diesen vermutlich. Da der Mann der deutschen Sprache nicht mächtig war, versuchte er, sich zunächst Hilfe zu besorgen. Als er kurz darauf zu seinem Auto zurückkam, war der andere PKW verschwunden. Nun wird der Besitzer eines kirschfarbenen Opel Insignia gesucht, der gegen 13.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Weststraße in Pfedelbach war und einen neuen Schaden an seinem PKW hat. Der Besitzer oder die Besitzerin kann sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen melden.

