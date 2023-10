Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei BMW aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) In der Zeit vom 13.10.23, 23.00 Uhr bis 14.10.23, 04:22 Uhr gingen Unbekannte zwei BMW der xDrive Reihe an. Beide Pkw standen auf einem Parkplatz am Gleiwitzer Weg. Aus einem der beiden BMW wurden die Frontscheinwerfer herausgeschnitten, wodurch ein erheblicher Sachschaden von ca. 10000 EUR entstand. Aus dem zweiten BMW wurde das gesamte Digital-Cockpit ausgebaut und entwendet. Um in das Fahrzeug zu gelangen, schlug man eine Seitenscheibe ein. Der Gesamtschaden wird hier auf 4000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, werden gebeten, der Polizei Sarstedt diese Beobachtungen mitzuteilen. Tel.: 05066/9850.

