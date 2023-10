Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt mit Sattelzug auf der BAB 7 nach Zeugenhinweis beendet

Hildesheim (ots)

Hildesheim/Holle/Derneburg - (ede) Am Freitagabend, den 13.10.2023, gegen 22:10 Uhr, konnte durch die Autobahnpolizei Hildesheim eine Trunkenheitsfahrt auf der BAB 7 beendet werden. Zuvor teilte ein Zeuge der Polizei per Notruf mit, dass auf der BAB 7 in Höhe Hildesheim in Richtung Kassel ein Sattelzug mit starken Schlangenlinien fahren würde. Es sei bereits zu einem Beinaheunfall mit der Außenschutzplanke gekommen. Bereits wenige Kilometer weiter konnte der Sattelzug in Höhe der Raststätte Hildesheimer Börde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung festgestellt werden. Aufgrund der sehr unsicheren Fahrweise mit Schlangenlinien über mehrere Fahrstreifen wurde der nachfolgende Verkehr durch die Beamten durch Zeichen in der TOP-Anlage des Funkstreifenwagens am Überholen gehindert, um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Da ein unfallfreies Erreichen des nächsten Parkplatzes als sichere Anhaltemöglichkeit wohl vom Zufall abhängig gewesen wäre, wurde der Sattelzug im Bereich der Anschlussstelle Derneburg entgegen üblicher Eigensicherungsgrundsätze auf dem Standstreifen angehalten. Bei dem 23-jährigen Führer des Sattelzugs aus Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg) wurde bei der anschließenden Kontrolle ein Atemalkoholwert von 2,44 Promille festgestellt. Dem nunmehr Beschuldigten wurde auf der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Sattelzug wurde durch einen anderen LKW-Fahrer der Spedition weggefahren. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ist es nicht gekommen.

