POL-HI: Einbruch in ein Zweiparteienhaus

Hildesheim (ots) - Giesen/Hasede - (jb) Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag, 22 Uhr bis Freitag, 06.30 Uhr eine Gitterbox auf, die vor einem Lebensmittelmarkt an der B6 in Hasede aufgestellt war. Aus dieser Box entwendeten die Täter 72 Gasflaschen. Zeugen, die verdächtige Personen oder ein verdächtigen Transporter/Lkw beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr