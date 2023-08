Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschraubereinsatz

Mönchengladbach-Bonnenbroich, 04.08.2023, 18:05 Uhr, Schlossstraße (ots)

Am Abend wurde der Leitstelle ein medizinischer Notfall in einer Kleingartenanlage gemeldet. Sofort wurden ein Rettungswagen und ein Notarzt zur Einsatzstelle entsandt. Die Einsatzkräfte versorgten den Patienten vor Ort, stellten jedoch fest, dass aufgrund des Krankheitsbildes eine rasche umfassende stationäre Weiterbehandlung in einer Spezialklinik erforderlich war. Daher wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert. Der angrenzende Sportplatz wurde durch die Feuerwehr für die Hubschrauberlandung vorbereitet. Die Fußballmannschaften, die gerade trainierten zeigten sich äußerst kooperativ und ermöglichten einen reibungslosen Einsatzablauf. Der Rettungshubschrauber landete sicher auf dem vorbereiteten Sportplatz. Der Notarzt des Rettungshubschraubers unterstützte die Versorgung des Patienten an der Einsatzstelle. Anschließend wurde der Patient mit dem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Spezialklinik geflogen.

Alarmierte Einsatzkräfte waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr und der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell