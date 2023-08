Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach Schmölderpark, 02.08.2023, 13:31 Uhr, Espenstraße (ots)

Am frühen Nachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang Brandrauch aus einem Lichtschacht auf Vorder- und Rückseite des Mehrfamilienhauses. Mehrere Anwohner hatten das Wohnhaus vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Da die Wohnungen, in welchen sich noch Anwohner befanden, rauchfrei waren und aufgrund der massiven Verrauchung des Treppenraumes im Erdgeschoss wurden diese Bewohner in den sicheren Wohnungen belassen. Es ging eine Trupp zur Brandbekämpfung und ein Trupp zur Kontrolle sowie Schaffung von Abluftöffnungen im Treppenraum in das Objekt vor. Die Löschmaßnahmen im Keller erwiesen sich aufgrund der Verrauchung als sehr zeit- und arbeitsintensiv, sodass im Verlauf des Einsatzes mehrere Trupps zum Einsatz kamen. Nach Abschluss aller Maßnahmen der Feuerwehr konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurück. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzstelle wurde nach Beendigung der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen an die Polizei zur Ursachenermittlung übergeben.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz aus den Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Alexander Keuter

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell