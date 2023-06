Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Betrunken Unfall und hohen Schaden verursacht

Augsburg (ots)

Autobahn A8/ AS Augsburg Ost/ FR München - Ein 21-Jähriger verursachte heute Morgen auf der Autobahn einen Verkehrsunfall. Der junge Mann war dabei betrunken unterwegs. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch hoher Sachschaden. Der 21-Jährige war mit einem BMW auf der Autobahn A8 unterwegs. Dabei stieß er aus bislang unklarer Ursache mit einem vorausfahrenden Audi zusammen. Durch den Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und prallten mehrfach gegen die Leitplanken, ehe sie auf der Fahrbahn zum Stehen kamen. Dabei wurden der 21-Jährige sowie die 39-jährige Audi-Fahrerin jeweils leicht verletzt. Beim BMW und Audi entstand Totalschaden. Der Audi war ein Neufahrzeug und erst wenige Kilometer im Betrieb. Der Gesamtschaden wird auf ca. 75.000 Euro geschätzt. Warum der Mann mit dem vorausfahrenden Audi kollidierte, ermittelten die Polizeibeamten schnell: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Somit war eine Blutentnahme beim 21-Jährigen notwendig. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt, weil mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis gerechnet wird. Der 21-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol rechnen. Durch den Verkehrsunfall war die Autobahn in Richtung München für 15 Minuten blockiert. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr dann über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass über die Gefahren hinsichtlich Alkohols im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Im vergangenen Jahr (2022) kam es im Polizeipräsidium Schwaben Nord zu 54 Verkehrsunfällen, bei denen Alkohol im Spiel war und wodurch Personen schwer verletzt oder getötet wurden. Getreu dem Motto "Alkohol und Straßenverkehr passen nicht zusammen" appelliert die Polizei, sich nicht hinter das Steuer oder den Lenker zu setzen, wenn man unter dem Einfluss von Alkohol oder ähnlich wirkender Substanzen steht. Insgesamt kam es 2022 zu über 380 Verkehrsunfällen (232 Verletzte, 7 Menschen getötet), bei denen Beteiligte unter Alkoholeinfluss standen. Jeder dieser Verkehrsunfälle, dabei Verletzten oder Getöteten, ist einer zu viel. Um die schweren Folgen derartigen Unfälle zu verdeutlichen, übersenden wir in diesem Einzelfall die Unfallbilder der Beteiligten.

