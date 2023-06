POL Schwaben Nord: Brand einer Doppelgarage

Augsburg (ots) - Innenstadt - Ein 21-Jähriger entwendete am heutigen Sonntag in den frühen Morgenstunden die Handtasche einer Frau. Ein Zeuge griff daraufhin ein. Da der Mann unbelehrbar war, musste er im Polizeiarrest übernachten. Gegen 03.45 Uhr befand sich eine 33-Jährige in einer Bar in der Heilig-Grab-Gasse. Ein 21-Jähriger nutzte offenbar einen günstigen Moment und entwendete die Handtasche der Frau. Den ...

