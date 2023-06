Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (16.06.2023) wurde ein geparktes Auto auf dem Parkplatz eines Baumarkts angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Eine Frau parkte ihren blauen VW Golf zwischen 17.15 Uhr und 17.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Südtiroler Straße. Dort touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den geparkten VW Golf an der linken Vorderseite. Anschließend entfernte sich der/die Unfallverursacher/in, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf mehreren hundert Euro geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

