LPI-J: Vorfahrt missachtet

Apolda (ots) - Am 21.09.2022, gegen 10:15 Uhr parkte eine 32jährige ihren Skoda Fabia in der Hanfstraße in Apolda. Als sie gegen 11:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 70 Euro. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

