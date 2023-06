Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Softair führt zu Polizeieinsatz

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Freitagabend (16.06.2023) wurden Anwohner auf mehrere Personen aufmerksam. Diese hantierten offenbar mit Softairwaffen. Bei dem anschließenden Polizeieinsatz wurden Kleinmengen an Marihuana aufgefunden. Gegen 21.30 Uhr informierte eine Anwohnerin die Polizei über mehrere scheinbar Jugendliche, die sich in der Hugo-Eckener-Straße aufhalten. Die Anwohnerin hörte zuvor einen lauten Knall und konnte offenbar auch waffenähnliche Gegenstände bei den Personen erkennen. Mehrere Polizeistreifen fuhren zur besagten Straße. Dort stellten die Einsatzkräfte fünf junge Personen fest. Bei einem 17-Jährigen fanden die Beamten eine Softairpistole sowie ein Softairgewehr auf, welche offenbar den Polizeieinsatz auslösten. Bei einem weiteren 17-Jährigen und einem 19-Jährigen fanden Einsatzkräfte durch Zufall jeweils eine geringe Menge an Marihuana. Gegen die beiden jungen Männer wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Nach bisherigem Stand waren beim Mitführen der beiden Softairwaffen keine waffenrechtlichen Erlaubnisse notwendig. Dennoch zeigt der Vorfall, dass ein Mitführen von waffenähnlichen Gegenständen zu Verunsicherung in der Bevölkerung führt. Auch für Polizeibeamte nimmt die Gefährlichkeit derartiger Einsätze zu, da grundsätzlich mit einer scharfen Waffe gerechnet wurden muss. Da für alle direkt oder indirekt Beteiligten solche Situationen gefahrenträchtig sind oder zumindest scheinen, appelliert die Polizei, mit derartigen Gegenständen nicht in der Öffentlichkeit zu hantieren.

