LPI-NDH: Fahrzeuge am Blobach beschädigt

Oberdorla (ots) - Unbekannte drangen vermutlich in der vergangenen Nacht in die Räumlichkeiten eines Betriebes gewaltsam ein. Hier durchsuchten sie verschiedene Räume und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Durch das Eindringen in die Räumlichkeiten entstand Sachschaden. Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

