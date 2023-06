POL Schwaben Nord: "Großeinkauf" verhindert

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Donnerstag (15.06.2023) beleidigte eine bislang unbekannte Person zwei Frauen in einer Straßenbahn in der Hessingstraße und spuckte in deren Richtung. Die bislang unbekannte Person wird wie folgt beschrieben: Ca. 16 Jahre, kräftige Statur, am rechten Arm einen weißen Gips, schwarze Cap, schwarz gemustertes T-Shirt Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung. Hinweise nimmt ...

mehr