Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Roller entwendet

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (17.8.) machten sich bislang unbekannte Diebe an einem Roller in der Straße "Am Herrnacker" zu schaffen. Auf bislang unbekannte Weise haben sie die Sicherung von dem grau-blauen Motorroller überwunden und entwendeten ihn.

An dem Roller der Marke Peugeot war zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen "076 KKP" angebracht. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf circa 1.000 Euro.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Rollers werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell