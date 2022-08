Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Lila Motorroller gestohlen (825 JND)/Zeugen gesucht

Raunheim (ots)

Ein lilafarbener Motorroller der Marke Kwang Yang mit dem Kennzeichen 825 JND, geriet in der Zeit zwischen dem 10. August und Dienstagabend (16.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten den auf einem Parkplatz in der Neckarstraße abgestellten Roller auf bislang nicht bekannte Weise.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Motorrollers geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

