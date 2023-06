Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall mit Folgen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (16.06.2023) touchierte ein 43-Jähriger beim Einparken ein anderes Fahrzeug leicht. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Mann stark alkoholisiert. Er muss bis auf weiteres auf sein Auto verzichten. Zunächst schien alles sehr vorbildlich. Gegen 20.15 Uhr rief ein Mann bei der Polizei an und meldete, beim Einparken seines Pkws möglicherweise ein anderes Fahrzeug in der Reichenbachstraße leicht touchiert zu haben. Obwohl er keinen Schaden festgestellt habe, wolle er vorsichtshalber den Vorfall melden. Eine Polizeistreife fuhr anschließend an die Örtlichkeit und überprüfte die Fahrzeuge. Dabei fiel vor allem Alkoholgeruch beim 43-Jährigen auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Um den genauen Alkoholwert zu bestimmen, musste der Mann anschließend eine Blutprobe abgeben. Da mit einem Entzug der Fahrerlaubnis gerechnet wird, stellten die Beamten auch den Führerschein des Mannes sicher. Er muss bis auf weiteres sein Fahrzeug stehen lassen. Im Gegensatz zum 43-Jährigen stellten die Beamten einen geringen Schaden am geparkten Fahrzeug fest. Der eigene Pkw des Mannes wurde offenbar nicht beschädigt. Der 43-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell