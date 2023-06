Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann verhält sich wiederholt daneben

Augsburg (ots)

Innenstadt - Ein 21-Jähriger entwendete am heutigen Sonntag in den frühen Morgenstunden die Handtasche einer Frau. Ein Zeuge griff daraufhin ein. Da der Mann unbelehrbar war, musste er im Polizeiarrest übernachten. Gegen 03.45 Uhr befand sich eine 33-Jährige in einer Bar in der Heilig-Grab-Gasse. Ein 21-Jähriger nutzte offenbar einen günstigen Moment und entwendete die Handtasche der Frau. Den Vorfall beobachtete ein weiterer Gast und griff ein. Er nahm dem 21-Jährigen die Handtasche ab und stellte ihn zur Rede. Eine Polizeistreife wurde hinzugerufen und stellte die Identität des Mannes fest. Da die 33-Jährige schilderte, dass Geld aus ihrer Handtasche fehle, wurde der Mann durchsucht. Dabei fanden sie das fehlende Bargeld beim 21-Jährigen auf, der zudem mit etwa 1,2 Promille betrunken war. Die Beamten erteilten dem Mann auf Grund seines Verhaltens einen Platzverweis. Nur eine halbe Stunde später wurde die Polizei erneut zur Bar gerufen, weil der 21-Jährige dorthin zwischenzeitlich zurückkehrte. Trotz Verbots des Verantwortlichen sowie des vorangegangenen Platzverweises der Polizei wollte der Mann die Bar wieder betreten. Dabei verhielt er sich aggressiv und beleidigte andere Personen.

Der 21-Jährige ließ den Beamten keine andere Wahl. Er musste die Nacht im Polizeiarrest verbringen. Zudem wird gegen ihn wegen Diebstahls, Beleidigung sowie Hausfriedensbruchs ermittelt.

