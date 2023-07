Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einem leer stehenden Gebäude

Mönchengladbach- Wickrath, 28.07.2023, 0:50 Uhr, Rheindahlener Straße (ots)

In einem leer stehenden Einfamilienhaus auf der Rheindahlener Straße nahmen Nachbarn Feuerschein wahr und alarmierten über den Notruf 112 die Feuerwehr. Durch die Leitstelle der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort wurde die Feuerwehr durch die Anrufer in die Lage eingewiesen. Im 1. Obergeschoss des Hauses waren Flammen aus einem Fenster zu erkennen. Aufgrund des Leerstandes war die Haustüre im stark verwilderten Garten nicht auf Anhieb zugänglich. Die Einsatzkräfte bahnten sich einen Weg durch das Gestrüpp und drangen unter Atemschutz ins Gebäude ein. Zeitgleich wurde die Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung gebracht. Über diese leiteten weitere Einsatzkräfte die Brandbekämpfung ein. In der Wohnung wurde brennender Unrat vorgefunden. Dieser wurde abgelöscht und das gesamte Gebäude wurde mit zwei Wärmebildkameras nach Brandnestern abgesucht.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss der Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen und Notarzt, die freiwillige Feuerwehr mit der Einheit Wickrath, ein Fahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen

