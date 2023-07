Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Unfall zwischen zwei PKW auf der BAB 52

Mönchengladbach-BAB 52, 24.07.2023, 18:04 Uhr (ots)

Am frühen Abend wurde der Leitstelle durch das automatische Notrufsystem E-Call und weitere Anrufer ein Verkehrsunfall auf der BAB 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf gemeldet. Der Unfall soll sich kurz vor dem Autobahnkreuz Mönchengladbach ereignet haben. Es sollen zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt sein. Daraufhin wurden eine große Anzahl Einsatzkräfte zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort konnte die Meldung bestätigt werden. Es waren zwei PKW in den Unfall verwickelt mit insgesamt sieben beteiligten Personen, darunter zwei Kinder. Durch den Unfall wurden keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt. Alle Personen konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen. Die Einsatzkräfte, unterstützt durch einen Notarzt aus dem Kreis Viersen, versorgten alle Personen und sicherten die Unfallstelle ab. Vorsorglich wurden zwei Kinder und die Mutter in ein städtisches Klinikum transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt aus dem Kreis Viersen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

