POL-COE: Dülmen, Kreuzweg/ Einbruch in Apotheke

Coesfeld (ots) - Am 12.05.2023, gegen 11.00 Uhr, erschien eine Frau in einem Bekleidungsgeschäft auf der Straße "Potthof" in Nottuln. Sie verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch und probierte mehrere Dinge an. Dabei gab sie an, kein Deutsch zu sprechen, nur Spanisch. Dann verlangte sie nach der Bekleidung der Schaufensterpuppe. Diese Zeit nutzte die Täterin und entwendete ein hochwertiges Mobiltelefon aus einer ...

