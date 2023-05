Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Betrunkener Autofahrer fährt gegen Baum

Coesfeld (ots)

Ein betrunkener 31-jähriger Autofahrer aus Senden ist in der Nacht auf Samstag (13.05.23) mit einem Baum an der Dülmener Straße zusammengestoßen. Gegen 03.45 Uhr war er in Richtung B474 unterwegs. Der Sendener kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Baum. Der Mann blieb unverletzt. An dem Auto sowie an dem Baum entstanden Sachschaden. Aufgrund lallender Aussprache und eines unsicheren Standes boten die Polizisten dem 31-jährigen Sendener einen freiwilligen Alkoholtest an. Der war positiv. Er musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den Sendener ein.

