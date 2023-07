Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehr löscht Kleinbrand in einer Küche

Mönchengladbach-Windberg, 28.07.2023, 06:48 Uhr, Annakirchstraße (ots)

Gegen kurz vor 7 Uhr wurde der Leitstelle ein Küchenbrand in der Annakirchstraße in einem Mehrparteienhaus gemeldet. Die Anruferin hat sofort damit begonnen das Haus zu räumen. Die Leitstelle entsandt umgehend Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Durch die geschlossenen Wohnungstür konnte kein Brandrauch in den Treppenraum eindringen. Es wurde uns mitgeteilt, dass sich noch Hunde in der Wohnung befinden sollten. Umgehend wurde ein Trupp geschützt mit Atemschutzgeräten und mit einem C-Rohr in die Brandwohnung ins 1. OG vorgeschickt. Vor der Wohnung wurde durch den Trupp ein Rauchvorhang gesetzt, um Rauchausbreitung zu verhindern. Die Wohnung war bereits leicht verraucht. Es befanden sich noch 5 Hundewelpen in der Wohnung, die durch die Einsatzkräfte aus der Wohnung ins Freie gebracht wurden. Der Brand konnte anschließend zügig durch den vorgehenden Trupp gelöscht werden. Ein weiterer Trupp kontrolliert den Treppenraum und unterstützte bei der Rettung der Hunde. Die Bewohner wurde während des Einsatzes durch die Einsatzkräfte betreut. Alle Personen blieben unverletzt. Ebenso konnten die Hunde unverletzt an die Besitzerin übergeben werden. Nach Abschluss der Lösch- und Entrauchungsmaßnahmen konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Küche der Brandwohnung ist vorerst nicht nutzbar.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug von der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug, sowie der Führungsdienst der Feuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

