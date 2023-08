FW-MG: Unbekannte Rauchentwicklung in Tiefgarage

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Schmölderpark, 04.08.2023, 18:06 Uhr, Feldstraße (ots)

Die Feuerwehr wurde in den frühen Abendstunden zu einer Rauchentwicklung in einer Tiefgarage auf die Feldstraße gerufen.

Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einer Wärmebildkamera zur Erkundung vor. Eine Ursache für den Rauch konnte nicht festgestellt werden. Von Bewohnern wurde in Erfahrung gebracht, dass sich in der Tiefgarage eine automatische Entlüftungsanlage befand. Diese hatte sich aber nicht automatisch eingeschaltet, so dass hier vermutlich ein technischer Defekt vorlag. Mit zwei Hochleistungslüftern erfolgte dann zuerst die Entrauchung der Tiefgarage durch die Feuerwehrkräfte. Anschließend wurde die Lüftungsanlage manuellen in Betrieb genommen. Da kein neuer Rauch entstand, wurde der Einsatz beendet und die Einsatzstelle an einen Haustechniker zur Überprüfung der Lüftungsanlage übergeben. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Heinrich Roemgens

