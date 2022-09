Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Refrather Gaststätte

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagmorgen (06.09.) meldete der Inhaber einer Gaststätte in der Peter-Bürling-Passage einen Einbruch.

Bei Eintreffen der Polizisten konnten zunächst keine Einbruchspuren festgestellt werden. Der Gaststätteninhaber schilderte, dass er sein Lokal am Montagabend (05.09.) gegen 23:00 Uhr verlassen habe und am darauffolgenden Morgen gegen 09:30 Uhr feststellte, dass diverse Flaschen Alkohol sowie ein Laptop entwendet wurden. Außerdem war ihm aufgefallen, dass diverse Gegenstände im Inneren der Gaststätte an andere Orte gestellt worden waren.

Zur Sicherung möglicher Spuren wurde der Erkennungsdienst hinzugezogen.

Der Wert des Diebesguts wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag etwas Verdächtiges im Umfeld der Gaststätte beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell