POL-HI: Einbruch in Büroräume - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwei 44 und 46 Jahre alte Männer aus Hildesheim stehen im Verdacht, am frühen Donnerstagmorgen (12.10.2023) in Büroräume in einem Wohn- und Gewerbeobjekt in der Sedanstraße eingestiegen zu sein. Aufmerksame Anwohner alarmierten die Polizei. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging gegen 04:20 Uhr ein Zeugenhinweis ein, wonach Personen in das betroffene Haus eingedrungen seien. Mehrere Streifenwagen suchten daraufhin den Einsatzort auf. Das Gebäude wurde umstellt. Dabei stellten die Einsatzkräfte zunächst den 46-Jährigen an einem rückwärtig gelegenen, offenen Fenster im ersten Obergeschoss fest. Der Mann war im Begriff, auf einen Balkon des Nachbarhauses zu springen. Obwohl ein Beamter sein Ansinnen erkannte und ihn warnte, setzte der 46-Jährige sein Vorhaben um. Von dem Balkon kletterte er anschließend auf das Dach des Hauses. Bei der Aktion verletzte er sich schwer. Er musste mit Unterstützung der Feuerwehr und mittels einer Drehleiter geborgen werden. Ein Rettungswagen transportierte ihn danach in ein Krankenhaus, wo er sich unter polizeilicher Bewachung noch immer befindet.

Der 44-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen, als er das Haus durch die Eingangstür verließ und versuchte, sich zu entfernen. Der Mann wurde zur Wache verbracht und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

Aus den Büroräumen entwendet wurde eine Fototasche samt Kamera. Diese wurde im Bereich der Dachgaube des Nachbarhauses gefunden und sichergestellt.

Gegen die Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

