Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Sarstedt (ame) - Am Mittwoch, 11.10.2023, in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 11:50 Uhr ist es in der Hildesheimer Straße, gegenüber vom dortigen Netto, zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter hebelten in Abwesenheit der Bewohner die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und entwendeten mindestens Bargeld in Höhe von ca. 4600 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell