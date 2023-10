Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Sachbeschädigung an einer Holzbank in der Feldmark

Hildesheim (ots)

Giesen/Hasede (kad) - Im Verlauf des 27.09.23 wurde eine Holzbank, der daneben angebrachte Mülleimer und die Beschilderung durch unbekannte Täter beschädigt bzw. zerstört. Der Tatort befindet sich in der Feldmark zwischen Hasede und Giesen, in der dortigen Verlängerung des Sportplatzes Hasede, an einer Kastanie. Die Schadenshöhe wurde von der Gemeinde Giesen mit 1000 EUR beziffert.

Wer in diesem Bereich Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter 05066/9850 oder der Polizei Nordstemmen unter 05069/806200 in Verbindung zu setzen.

