Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auseinandersetzung zwischen Mitbewohnern - Frau erleidet Verletzungen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (bef). Am späten Abend des 10.10.2023 kam es in einer Wohnung in der Hildesheimer Katharinenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die einen Polizeieinsatz nach sich zog.

Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet ein 35-jähriger Mann kurz vor Mitternacht mit seiner 38-jährigen Mitbewohnerin in Streit. In der Folge warf der Mann eine Glasflasche nach der Frau, die dadurch mehrere Verletzungen erlitt. Im weiteren Verlauf verließ die Frau die Wohnung, bei Eintreffen der Polizei befand sie sich auf der Straße vor dem Haus. Sie wurde zur Versorgung ihrer Verletzungen durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu, die gemeinsame Wohnung darf er für mehrere Tage nicht mehr betreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell