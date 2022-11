Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Darmstadt (ots)

In der Brüder-Knauß-Straße haben Einbrecher am Mittwoch (23.11.) in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19.15 Uhr ein Einfamilienhaus heimgesucht. Über die Terrassentür gelangten die Täter gewaltsam in das Anwesen und suchten dort nach Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden sie fündig und ließen unter anderem Schmuck mitgehen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell