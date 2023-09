Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Neumühl - Schnell reagiert

Am Freitagabend kam es in Neumühl 'In den Gärten' zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Aus noch ungeklärter Ursache war kurz vor 21:55 Uhr im Bad eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte der Brand im Erdgeschoss des Hauses schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohnerin war zu dieser Zeit ebenfalls in der Wohnung, blieb unverletzt und konnte bei Familienangehörigen unterkommen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

