POL-OG: Gaggenau - Kinder ohne Sicherung

Lahr (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Donnerstagabend in der "Dr. Georg-Schäffler-Straße". Ein 20-jähriger BMW-Lenker soll hierbei gegen 19.30 Uhr von der A5 gekommen und in Richtung Lahr gefahren sein. Kurz vor der dortigen Ampelanlage wollte dieser ein Spurenwechsel vornehmen, wobei es im Zuge dessen zu einer Kollision mit einem, seitlich neben ihm fahrenden, VW kam. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Sachschaden ...

