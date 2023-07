POL-NOM: Mann ohne Fahrkarte im Zug erwischt

Northeim (ots) - Hardegsen OT Ellierode, Sollingstraße / Landstraße 557, Dienstag, 04.07.2023, 11.20 Uhr ELLIERODE (Wol) - Fahrerin durch Unfall leicht verletzt. Am Dienstag gegen 11.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Ellierode, bei dem sich eine 41-jährige Frau aus Hardegsen leicht verletzte. Die Frau befuhr die Sollingstraße aus Ellierode in Richtung Hardegsen und versuchte während der Fahrt eine Wespe ...

mehr