POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - USLAR, (go), ZUR SCHWARZEN ERDE, Donnerstag, der 15.06.2023, zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr. Unbekannte Täter nahmen einen Schlüsselbund an sich, nachdem sie ihn in einem Schulgebäude gefunden hatten und gaben ihn nicht ordnungsgemäß zurück. Der Schadenhöhe beträgt ca. 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

