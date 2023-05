POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Autobahn 28 im Bereich Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind in ein Autohaus mit angrenzender Werkstatt in Delmenhorst eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Samstag, 29. April 2023, 13:00 Uhr, bis Dienstag, 02. Mai 2023, 07:20 Uhr, wurde eine Scheibe eines Rolltors des Autohauses in der Seestraße in Delmenhorst eingeschlagen. Anschließend ...

