POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Nötigung im Straßenverkehr in der Gemeinde Hude +++ Zeugenaufruf

Landkreis Oldenburg: Nötigung im Straßenverkehr in der Gemeinde Hude +++ Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw hat am Dienstag, 02. Mai 2023, gegen 16:30 Uhr, einen Mann aus Hude auf der Freiherr-von-Münnich-Straße in der Gemeinde Hude mit seinem Pkw mehrfach bis zum Stillstand ausgebremst.

Ein 22-jähriger Mann aus Hude befuhr mit seinem Pkw die Freiherr-von-Münnich-Straße in Richtung Hude. In Höhe eines Bahnübergangs wurde er von einem weißen Hyundai mit Braker Kennzeichen überholt. Dieser bremste unmittelbar vor dem 22-Jährigen sein Fahrzeug bis zum Stillstand. Im Anschluss überholte der Huder den Hyundai wieder. Im weiteren Verlauf befuhr der 22-jährige Mann die Linteler Straße in Richtung Hude. In Höhe der Straße Hinterm Reiherholz wurde er erneut von dem Braker Hyundai überholt, welcher im Anschluss quer auf der Fahrbahn über beide Fahrstreifen abgestellt wurde. Hierbei wurden ebenfalls zwei Fahrzeuge, welche aus Hude kommend in Richtung Wüsting unterwegs waren, an der Weiterfahrt gehindert. Nachdem der 22-Jährige seine Fahrt über den Grünstreifen fortgesetzt hat, entfernte sich der Hyundai.

Zeugen, die Hinweise auf den weißen Hyundai und das vollständige Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hude unter der Telefonnummer 04408-809030 in Verbindung zu setzen.

